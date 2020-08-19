Суд допросит ключевого свидетеля защиты по делу Ефремова 20 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты о переносе допроса главного свидетеля по уголовному делу актера Михаила Ефремова на 12:30 четверга, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил отложить процесс на четверг, потому что следующим должен выступить ключевой, по его словам, свидетель. Пашаев не уточнил, о каком свидетеле идет речь, но настаивал, что его допрос может продолжаться несколько часов.

Друзья актера дали показания

Ранее в среду сторона защиты Ефремова начала представление доказательств в Пресненском суде Москвы с допроса в качестве свидетеля - друга и коллеги - актера Никиты Высоцкого. Он заявил в суде, что дружит с Ефремовым более 50 лет и уверен, что у его друга нет наркозависимости, однако признал, что у Ефремова есть проблемы с алкоголем.

Следующей была допрошена подруга Ефремова - актриса Татьяна Беркович. Она также, как и предыдущий свидетель, характеризовала артиста с хорошей стороны и настаивала на том, что сама пыталась помочь родственникам погибшего Сергея Захарова. По ее словам, Ефремов ранее никогда не садился за руль в нетрезвом виде. "Как он себя наказывает, никто его не накажет, никакой суд", - заявила актриса.

После друзей артиста суд пригласил на допрос эксперта-консультанта Юрия Фиалко, который делал независимый отзыв на автотехническую экспертизу по просьбе адвоката защиты. Согласно его отзыву, энергетические дыры также могут влиять на аварийные ситуации, и их нужно учитывать - чего не было сделано в экспертизе. "В заключении экспертов нарушений нет, оно профессионально сделано. Но в силу, наверное, слабой материальной базы, они не рассматривали вопросы, связанные с электроникой автомобиля", - пояснил Фиалко.

Последним в защиту Ефремова свидетельствовал поэт Андрей Орлов, известный как "Орлуша". По его словам, это он, а не артист Сергей Гармаш, отвозил венок с надписью "От друзей и семьи Михаила Ефремова" к могиле Захарова. О поездке Гармаша с венком ранее в среду в суде сообщил Высоцкий.

"Я о Михаиле могу говорить много. Но не все из этого интересно суду и не все пойдет на пользу обвиняемому", - сказал Орлов. Он также признал наличие у Ефремова пристрастия к спиртному, поскольку нередко сам выпивал с ним. Но про интерес Ефремова к наркотикам поэту ничего не известно.

Накануне сообщалось, что суд приобщил гражданские иски от четырех родственников погибшего Сергея Захарова, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Трое из потерпевших заявили иск общей суммой на один рубль, а сын - Виталий Захаров на 6,5 млн рублей.

Смертельное ДТП на Садовом кольце

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве: Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Захарова. Мужчина позднее погиб от полученных травм. В момент ДТП артист был пьян. Следствие признало машину Ефремова исправной. Актер не признает вину и ссылается на то, что ничего не помнит.