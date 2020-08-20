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Сторона потерпевших заявила о подкупе свидетелей адвокатом Ефремова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защитники потерпевших по уголовному делу Михаила Ефремова заявили, что у них есть доказательства подкупа свидетелей адвокатом артиста.

"Мы заявляем ходатайство о приобщении документа, свидетельствующего о подкупе Эльманом Пашаевым свидетелей", - заявила адвокат Ирина Хайруллина в четверг в Пресненском суде Москвы, где сторона защиты Ефремова продолжает представлять доказательства по делу.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. В момент случившегося артист был пьян. Вину он не признает, ссылаясь на то, что ничего не помнит.

Хроника 08 июня – 20 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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