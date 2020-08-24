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В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Московской области с понедельника снимается режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями стал обязательным в Подмосковье с 26 марта.

В перечень заболеваний, с которыми жители Московской области должны были соблюдать режим самоизоляции, входили сахарный диабет, болезни органов дыхания (астма и другие хронические обструктивные болезни легких, бронхоэктатическая болезнь), болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения), болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), онкологические заболевания, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

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