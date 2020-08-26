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При взрыве газа в доме на западе Москвы пострадали четыре человека

При взрыве газа в доме на западе Москвы пострадали четыре человека
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при взрыве газа и пожаре в жилом доме на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, двух пострадавших госпитализировали, еще двоих осматривают на месте происшествия.

При этом в пресс-службе МЧС Москвы агентству сообщили, что в 10:36 пожар в пятиэтажке на западе Москвы потушили, были спасены 16 человек.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в кирпичной пятиэтажке на улице Кубинка (Можайский район Западного административного округа) взорвалась газовоздушная смесь. По его словам, из-за начавшегося пожара несколько человек оказались отрезаны огнем на верхних этажах.

Москва

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