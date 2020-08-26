Газовое оборудование во взорвавшейся в Москве квартире было исправно

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Специалисты "Мосгаза" проверили состояние газового оборудования после пожара в жилом доме на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там заявили, что все газовые приборы целы и герметичны, а очаг возгорания находился в жилой комнате.

В компании подчеркнули, что плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования специалистами "Мосгаза" проводилось 23 июля 2020 года. Замечаний в ходе проверки не выявлено.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов сообщил, что причиной ЧП мог стать взрыв неизвестного баллончика в одной из комнат квартиры на втором этаже.

На данный момент движение по улице Кубинка со стороны Можайского шоссе перекрыто, на месте работают пожарные расчеты, полиция, скорая помощь, передаёт корреспондент "Интерфакса" с места событий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Москвы, при пожаре в пятиэтажке на улице Кубинка были спасены 16 человек. По данным источников "Интерфакса", пострадали четыре человека.