Собянин предложил создать новый киногородок в Новой Москве

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что площадка у нового склада для театрального реквизита и музейных экспонатов на Калужском шоссе у деревни Юрово годится для создания крупного кинопарка для натурных съемок. Он сообщил об этом на встрече с кинематографистами.

Мэр напомнил, что на прошлой встрече речь зашла о том, что нужна постоянно действующая площадка для съемок фильмов, больших батальных сцен и тому подобного.

"Мы такую площадку подобрали. Здесь открыли и фондохранилище. А так это порядка 150 га площади. Тут и реки, и леса, и поля - всё что хотите", - рассказал он.

По его словам, расположение киногорода удобно с точки зрения транспортной доступности: около 30 км от МКАД по Калужскому вблизи ЦКАД. Площадь территории составляет 159 га. Жилой застройки в прямой видимости нет. Мэр предложил попытаться освоить площадку, отметив, что дальнейшее будет зависеть от кинематографистов и их потребностей.

"Это площадка, которая позволит сохранять постройки. По сути дела, это может превратиться в киношный город, который будет привлекать туристов", - отметил Собянин.

Режиссер Валерий Тодоровский сказал, что подобные площадки для съемок фильмов есть во многих городах мира, тогда как в Москве из-за ограниченных площадей многие постройки после съемок приходится сносить, "а иногда это бывают и уникальные сооружения".

На встрече также присутствовали режиссеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Иосиф Райхельгауз, Дмитрий Бертман, Константин Богомолов, Ирина Апексимова и другие.

Собянин 27 августа открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев близ Юрова в Новой Москве.

"Как мне подсказали коллеги, прошло всего лишь 110 лет после того, как Станиславский сказал, что театрам нужно место для хранения театральных реквизитов. Прошло, конечно, не 110 лет, а около трех лет, как этот проект существует в работе. Мне кажется, получилось место, которого в театральной Москве еще не было", - заявил он.

По его словам, в последние годы мэрия помогла реконструкцию около 25 театров, построила новые, "но отсутствие такого современного хранилища снижало эффективность работы всех театров". Им приходилось хранить громоздкие декорации у себя или арендовать для этого помещения. В новом комплексе реквизит будет можно не только хранить, но и ремонтировать в специальных цехах, объявил мэр. Кроме того, имеются контейнерные площадки, куда можно загружать реквизит и отправлять его в города проведения гастролей.

По словам режиссеров, в открытом комплексе конструкции списанных декораций можно использовать для создания новых. Райхельгауз же предложил в этом месте проводить театральные репетиции.

Решение о создании единого складского комплекса для театров Москвы было принято после встречи Собянина с деятелями культуры в октябре 2017 года. Сейчас под Юровом уже построены пять складских корпусов общей площадью 44,2 тыс. кв. м. Помимо реквизита 26 театров сюда до конца года переведут запасники Музейного объединения "Музей Москвы", включая коллекцию автомобилей, предметы крестьянского быта и фонд "Археология", Мультимедиа Арт Музея, включая образцы современного искусства, коллекцию фоторепродукций и выставочное оборудование.

Для временного хранения "мобильного" театрального реквизита (например, используемого в ходе гастролей) на территории складского комплекса создана открытая площадка вместимостью до 400 контейнеров.