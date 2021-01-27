Строительство музейного депозитария в Коммунарке отложено

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Новой Москве отложили строительство музейного депозитарно-выставочного комплекса в Коммунарке, чтобы скорректировать проектные документы, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, депозитарий должны были начать строить в конце 2020 года. Однако федеральные музеи заявили, что им нужно больше площадей, чем предусматривал проект. Поэтому проект решили изменить.

Жидкин добавил, что строительство начнется сразу после утверждения нового проекта, в течение 2021 года.

Комплекс будет рассчитан для хранения фондов 19 московских городских и четырех федеральных музеев, в том числе Государственного исторического музея и Третьяковской галереи. Необходимость строительства комплекса объяснялась дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев.