В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, пятеро учеников столичной школы на улице Толбухина на западе Москвы пострадали в среду из-за распыленного перцового газа, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Баллон с перцовым газом пронес в школу один из учеников около 13:30 и распылил его в классе. В результате за медпомощью обратились пятеро школьников в возрасте 13 лет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, одну из учениц госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.