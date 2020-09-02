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В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, пятеро учеников столичной школы на улице Толбухина на западе Москвы пострадали в среду из-за распыленного перцового газа, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Баллон с перцовым газом пронес в школу один из учеников около 13:30 и распылил его в классе. В результате за медпомощью обратились пятеро школьников в возрасте 13 лет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, одну из учениц госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

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