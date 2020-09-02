Дороговизна и незнание достопримечательностей отвадили европейских туристов от РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Европейские туристы назвали препятствия для поездок в Россию, среди них – низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия, сообщил аналитический центр НАФИ.

В опросе центра приняло участие более 2,1 тыс. жителей Европы из 27 стран.

"За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России. Низкая осведомленность приводит к падению интереса к нашей стране: о недостаточной заинтересованности в РФ как направлении для поездок говорят почти все европейцы", - сказали в компании.

Серьезное препятствие для посещения России – дороговизна поездки, за этот вариант проголосовали 20% жителей стран ЕС. Так, доля транспортных расходов у иностранных путешественников в РФ составляет 40% от бюджета поездки. При этом, например, в Германии туристы расходуют на транспорт 29% бюджета поездки, в США - 16%.

15% респондентов считает, что Россия находится слишком далеко. А внутри страны их отпугивают протяженные маршруты и слабая развитость региональных авиаперевозок.

"При этом самый долгий авиаперелет из европейских столиц в Москву – чуть больше 5,5 часов. И в среднем 2-3 часа необходимо тем людям, которые вылетают из европейских столиц с наибольшим уровнем туристической активности. Это, наоборот, дает возможность позиционировать Россию как страну с транспортной близостью к Европе", - отметили в НАФИ.

Другие негативные факторы, удерживающие европейцев от путешествий в РФ, - политическая ситуация (9%) и незнание русского языка (5%).

Жителям Европы, которые уже побывали в России, больше всего не понравилась неразвитая туристская инфраструктура и сфера услуг (37%). Их также смутило неприветливое отношение местного населения (15%), низкий уровень безопасности (14%), значительный языковой барьер (10%) и сложная система получения виз (9%).