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Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4878 до 4891, скончались еще 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 266 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 220 тыс. человек.

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