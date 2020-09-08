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Собянин спрогнозировал, что бюджет Москвы в 2021 г. недополучит до 15%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти в 2021 году могут привлечь заимствования, чтобы выполнить бюджетные обязательства и не останавливать инвестиционные проекты, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме во вторник; по прогнозам Собянина, бюджет города в следующем году может недополучить до 15% доходов.

"Если у Минфина они (резервные фонды - ИФ) есть, то в регионах их точно уже нет, и перед нами стоит выбор: социальные программы мы резать не можем, заработную плату снижать не можем, текущие расходы снижать не можем. Резать инвестиционные расходы нельзя, нереализованные проекты - это крах будущего. Инвестиции на региональном уровне - это вложения в инфраструктуру, ты не вложил в инфраструктуру рубль, два или три рубля частных инвестиций не пришло", - сказал Собянин.

"И эта проблема среднесрочная, и может действительно нам придется выходить на рынок, занимать, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, потому что они генерируют привлечение частных инвестиций", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что власти обеспокоены именно столичным бюджетом на 2021 год. "Главная проблема не в этом, а в следующем году. Мы этот год перескочим на "жирке, на тех запасах, которые есть". Как планировался бюджет 2021 года? 2020 год по отношению к 2019 году должен был вырасти на 5-7 % под 8%, а мы получим минус 5-6 %. 7% плюс 5% - это 12% , а следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет хорошо, если равный 2019 году", - пояснил столичный мэр.

"Это значит, что разница между тем, что мы планировали и то, что мы получим - 12-15% - это колоссальная цифра и "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", - посетовал он.

Сергей Собянин Москва

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