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Общественный штаб не нашел нарушений при электронном голосовании в Москве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нарушений в ходе электронного голосования на дополнительных муниципальных выборах в Москве не зафиксировано, явка на 12:00 второго дня составила 87%, сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Ольга Кириллова.

"Сегодня второй день голосования. Мы говорим о том, что работа идёт в традиционном формате, нарушений пока не выявлено (...) Ночь прошла спокойно, москвичи отдыхали. За ночь проголосовало только пять избирателей. На сегодняшний день активность опять появилась", - сказала Кириллова журналистам в субботу.

Как сообщил руководитель мобильной группы реагирования Общественного штаба Максим Буре, за первый день электронного голосования поступило десять звонков и 60 писем, связанных с проблемами при голосовании. "Все звонки были связаны со сложностью зайти на сайт, либо зарегистрироваться, либо проголосовать, все это - техническая неграмотность желающих это сделать. Мы все поправили и разъяснили", - сказал он.

Кроме того, на почту с аналогичными проблемами и с вопросами о том, как зарегистрироваться для голосования, поступило 60 писем. Также 20 заявок были связаны с тем, что люди перепутали сайты.

Также было заявление об ограничении досрочного голосования в Марьино. Однако, по словам Буре, пришедшие досрочно проголосовать избиратели в качестве причины назвали поездку на дачу, что уважительной причиной не является.

Буре сообщил, что попытки повторного голосования исключены, так как участники голосования занесены в электронный реестр избирателей.

13 сентября в Москве состоятся дополнительные выборы муниципальных депутатов в округах Марьино и Бабушкинский. Онлайн-голосование проходит с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

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