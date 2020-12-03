ЦИК весной 2021 года протестирует в регионах онлайн-голосование

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком в рамках традиционных общероссийских тренировок Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" планирует провести тестирование дистанционного электронного голосования в регионах России в марте-апреле следующего год.

Как сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин, проведение этих мероприятий связано с подготовкой к единому дню голосования в сентябре 2021 года.

Член ЦИК РФ, ссылаясь на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, напомнил, что дистанционное электронное голосование будет применяться не более чем в 20 регионах страны.

Решение о его проведении будет приниматься, исходя из нескольких составляющих: по количеству сопоставленных пользователей единого портала Госуслуг и уровню IT-грамотности. В первую очередь, будут затронуты те регионы, где большее количество избирателей, чем в остальных регионах.

В Москве действует закон о продлении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на 2020-2021 гг.

В сентябре текущего года глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу" заявляла, что ЦИК стремится к тому, чтобы реализовать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму во всех регионах страны.