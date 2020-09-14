От коронавируса в Москве вылечились свыше 230 тыс. человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в столице за сутки выздоровели 824 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 230 397", - рассказала Ракова.

По данным городского оперативного штаба, число жертв COVID-19 в Москве с начала пандемии вплотную приблизилось к 5 тыс. За последние сутки в городе умерли 11 человек с положительным тестом на коронавирус.