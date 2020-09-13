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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4 982 до 4 993, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - отмечают в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 269 079 случаев COVID-19, вылечились от инфекции 229 573 человека.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях
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