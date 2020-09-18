В Москве из-за урагана футбольные ворота сломали мужчине позвоночник

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные ворота, упавшие в четверг из-за порыва ветра на московском стадионе "Крылья Советов", травмировали 33-летнего мужчину, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, он получил перелом позвоночника и был госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, отметил собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что порывы ветра, скорость которых достигала 21-22 м/с, в четверг и в ночь на пятницу повалили в разных районах Москвы больше 120 деревьев, повредив свыше 40 машин..

"По предварительным оценкам, механические повреждения в Москве получили свыше 40 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что менее чем за сутки в столице местами выпало до 45 мм осадков, или до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм.