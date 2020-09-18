До 70% месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за сутки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Из-за дождей и ливней в Москве менее чем за сутки выпало до 45 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы в пятницу.

"В некоторых районах города выпало до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм", - сказал собеседник агентства.

По информации метеобюро, скорость ветра в Москве во время урагана достигала 21-22 м/с.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Москве ожидается облачность, температура воздуха не превысит 11-12 градусов.

Дожди станут менее интенсивными, в городе выпадет до 5-7 мм осадков. В регионе сохранится порывистый ветер до 17 м/с.