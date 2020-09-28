Ефремов в апелляции на приговор заявил о давлении адвоката Пашаева

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Артист театра и кино Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, подал собственную апелляционную жалобу на приговор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы в понедельник.

"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и что его позиция была обусловлена давлением адвоката (Эльмана - ИФ) Пашаева. Просит смягчить приговор", - сообщили в пресс-службе.

Сам Пашаев, как заявили в суде, также подал жалобу на приговор, в которой просит отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру для последующего дополнительного расследования.

"Пашаев в поданной апелляционной жалобе указывает, что выводы, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, также указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства", - сказали в пресс-службе.

Еще один бывший адвокат актера - Елизавета Шаргородская - также подала жалобу на приговор, добавили в суде: просит отменить его, смягчив наказание Ефремову и изменив вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Дело Ефремова

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Ефремов, согласно приговору, частично признал вину. При этом в ходе разбирательства артист заявлял, что не помнит произошедшего и что за рулем его автомобиля в роковой вечер мог находиться не он.

Процесс в отношении актера получил общественный резонанс, в том числе, из-за поведения адвоката Пашаева, а также тактики защиты, которую он избрал.

После приговора Ефремов набрал новую команду адвокатов.