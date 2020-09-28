В Москве зафиксировали трехкратный рост индекса распространения COVID-19

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Индекс распространения коронавирусной инфекции в Москве за три недели вырос в 3 раза, сообщила глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"То есть один человек заражает 1 человека и еще 0,33", - сказала Андреева на заседании директорской ложи театров в Москве в понедельник.

Она отметила, что летом индекс распространения коронавируса составлял 0,3-0,25, "то есть практически не было рисков заражения".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в Москве иммунитет к коронавирусу сформировался у 24-25% населения.

"Мы провели исследование и посмотрели какой популяционный иммунитет (к коронавирусу). (...) В Москве пока чуть больше 20% (обладающих иммунитетом) – 24-25%", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, в разных регионах популяционный иммунитет к коронавирусу вырабатывается по-разному.