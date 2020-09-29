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В музеях Москвы пока не будут вводить ограничения из-за коронавируса

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ограничительных мер в работе московских музеев из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице пока вводить не будут, ситуация с соблюдением санитарных правил в музеях стабильная, сообщил "Интерфаксу" глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Пока по музеям у нас ситуация не такая опасная, как по театрам, потому что там заполняемость другая и, в общем-то, в целом мы находимся в стабильном формате (...) Поэтому не стоит вопрос (о введении ограничений - ИФ), мы этого не хотим и не будем", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в музеях из-за роста заболевания коронавирусом.

Он отметил, что в музеях легче контролировать соблюдение санитарных мер среди посетителей.

По словам Кибовского, так как экскурсии проводятся в малых группах до 20 человек, экскурсовод может следить за соблюдением масочного режима.

"Есть больше возможностей, экскурсовод может отказаться проводить экскурсию, потому что люди в постоянном контакте и не все готовы рисковать жизнью, если кому-то неудобно", - пояснил он.

Также Кибовский уточнил, что решение о дальнейшем формате работы сотрудников старше 65 лет, которым рекомендовано оставаться дома, будут принимать работодатели.

При этом он подчеркнул необходимость соблюдения мер профилактики по коронавирусу и предупредил, что несоблюдение мер может привести к закрытию музеев.

В Москве наблюдается резкое увеличение числа выявленных случаев заражения коронавирусом. 24 сентября суточный прирост заболевших впервые с июня превысил тысячу человек, а уже 27 сентября в столице было выявлено более 2 тысяч новых случаев COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Штрафы за нарушение рекомендаций не предусмотрены.

Москва Александр Кибовский Коронавирус

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