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Сезон работы фонтанов в Москве продлили на 10 дней

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сезон работы фонтанов в столице продлен до 10 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин решил продлить сезон работы фонтанов в связи с теплой погодой. Затем их остановят и законсервируют на зимний период.

Бирюков напомнил, что традиционно водные установки в столице прекращают работу 1 октября. Сегодня в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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