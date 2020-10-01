Сезон работы фонтанов в Москве продлили на 10 дней

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сезон работы фонтанов в столице продлен до 10 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин решил продлить сезон работы фонтанов в связи с теплой погодой. Затем их остановят и законсервируют на зимний период.

Бирюков напомнил, что традиционно водные установки в столице прекращают работу 1 октября. Сегодня в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.