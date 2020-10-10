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Сезон работы фонтанов в Москве завершается

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Столичные фонтаны прекратят работать в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что в связи с установившейся теплой погодой мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение продлить сезон работы фонтанов на десять дней, до 10 октября.

Заммэра напомнил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях - закрывают защитными экранами.

В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

Москва

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