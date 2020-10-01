Власти Москвы будут проверять, носят ли покупатели маски в магазинах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В магазинах Москвы начались рейды не только по проверке выполнения администрацией и персоналом санитарных требований в условиях пандемии коронавируса, но и по соблюдению покупателями масочно-перчаточного режима, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы с сегодняшнего дня начали проводить рейды не только по тому, как соблюдают магазины, торговые центры соответствующие требования Роспотребнадзора, но и как соблюдают сами граждане. Бывают ситуации, когда человек зашел в магазин, убрал маску, перчатки, и ему ничего сделать не могут. Так тоже не должно быть. Взаимная ответственность должна быть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Собянин сообщил, что в последнее время в Москве за несоблюдение санитарных требований было закрыто около 150 магазинов. "Это очень много. Давление идет сильное со стороны контролирующих органов, но и граждане должны заботится о том, чтобы не заболеть и не передать заразу", - сказал мэр.

Собянин напомнил, что контролирующие органы усилили контроль за соблюдением санитарных правил во всех отраслях - строительстве, промышленности, торговле, культуре. "Мы активизировали рейды не только в торговле, но и в театрах, кинотеатрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений и организаций, что, если этого не будет, они просто будут закрыты. Сегодня дисциплина стала намного лучше", - добавил мэр Москвы.