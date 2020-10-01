Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:17Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Власти Москвы будут проверять, носят ли покупатели маски в магазинах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В магазинах Москвы начались рейды не только по проверке выполнения администрацией и персоналом санитарных требований в условиях пандемии коронавируса, но и по соблюдению покупателями масочно-перчаточного режима, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы с сегодняшнего дня начали проводить рейды не только по тому, как соблюдают магазины, торговые центры соответствующие требования Роспотребнадзора, но и как соблюдают сами граждане. Бывают ситуации, когда человек зашел в магазин, убрал маску, перчатки, и ему ничего сделать не могут. Так тоже не должно быть. Взаимная ответственность должна быть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Собянин сообщил, что в последнее время в Москве за несоблюдение санитарных требований было закрыто около 150 магазинов. "Это очень много. Давление идет сильное со стороны контролирующих органов, но и граждане должны заботится о том, чтобы не заболеть и не передать заразу", - сказал мэр.

Собянин напомнил, что контролирующие органы усилили контроль за соблюдением санитарных правил во всех отраслях - строительстве, промышленности, торговле, культуре. "Мы активизировали рейды не только в торговле, но и в театрах, кинотеатрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений и организаций, что, если этого не будет, они просто будут закрыты. Сегодня дисциплина стала намного лучше", - добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин опроверг начало второй волны коронавируса в Москве

Пандемия коронавируса

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');