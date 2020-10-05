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Бизнесмену дали 4 года тюрьмы за хищение 660 млн руб. из бюджета Москвы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава фирмы, ответственной за оборудование системой "умного мониторинга" парковок в Москве, приговорен к 4 годам лишения свободы за хищение более 660 млн рублей из столичного бюджета.

"Московский областной суд признал руководителя коммерческой фирмы Ивана Орлова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления)", - говорится в сообщении пресс-службы Мособлпрокуратуры.

Там отметили, что в ходе предварительного следствия Орлов признал себя виновным, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Бизнесмену инкриминируется то, что он был одним из участников преступной группы, мошенническим путем похитившей бюджетные деньги, выделенные в 2013 году на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест в Москве.

"При этом все оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло) заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации", - отметили в прокуратуре. Сумма причиненного ущерба превысила 660 млн рублей.

По приговору суда Орлову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее приговором Мособлсуда подельник бизнесмена, бывший руководитель ФГУП СВЭПО (структура ФСО ) Олег Филиппов был осужден на 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Он также пошел на сделку с правосудием.

Москва Мособлсуд Мособлпрокуратура

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