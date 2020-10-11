Теплоход сел на мель на Оке в районе Луховиц
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Теплоход "Бородино" сел на мель близ подмосковных Луховиц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Как рассказал собеседник агентства, судно село на мель в районе поселка Белоомут на реке Ока и получило повреждение.
Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и розлива топлива нет.
В настоящий момент производятся ремонтные работы.
По данным источника, на борту теплохода находится 130 человек (89 пассажиров и 41 член экипажа). Движение других судов не нарушено.
В главном управлении МЧС по Московской области подтвердили "Интерфаксу", что теплоход сел на мель близ Луховиц. Подразделения ведомства к спасательным работам не привлекались, добавили в главке.