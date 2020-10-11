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Теплоход сел на мель на Оке в районе Луховиц

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Теплоход "Бородино" сел на мель близ подмосковных Луховиц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, судно село на мель в районе поселка Белоомут на реке Ока и получило повреждение.

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших и розлива топлива нет.

В настоящий момент производятся ремонтные работы.

По данным источника, на борту теплохода находится 130 человек (89 пассажиров и 41 член экипажа). Движение других судов не нарушено.

В главном управлении МЧС по Московской области подтвердили "Интерфаксу", что теплоход сел на мель близ Луховиц. Подразделения ведомства к спасательным работам не привлекались, добавили в главке.

Подмосковье Луховицы Ока Бородино

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