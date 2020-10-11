"Желтый" уровень опасности объявили в Подмосковье из-за тумана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей к аккуратности на дорогах в связи с туманом, объявлен "желтый" уровень опасности.

"Минтранс МО призывает автомобилистов быть аккуратнее на дорогах: не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и обгонов, а также заблаговременно снижать скорость рядом с пешеходными переходами", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в воскресенье в телеграм-канале ведомства.

Предупреждение действует до 10:00 12 октября.