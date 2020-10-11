Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 5595 до 5629.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 330 418 случаев коронавируса, выздоровели 261 619 человек.