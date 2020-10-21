Участок Филевской линии столичного метро закроют в выходные

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за строительных работ в выходные будет закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Кунцевская" и "Пионерская", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду.

"В эти выходные, 24 и 25 октября, будет закрыт участок между "Кунцевской" и "Пионерской" Филевской линии. "Пионерская" в эти дни будет конечной", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что закрытие участка связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, на время которых - по правилам безопасности - пассажирское движение должно быть приостановлено.

На время ограничений от "Кунцевской" до "Пионерской" будут ходить бесплатные автобусы. Время их движения - с 5:15 утра до 2:00 ночи с интервалом в три минуты. Участок заработает в обычном режиме с утра понедельника, 26 октября, добавили в департаменте.