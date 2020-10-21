Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 783 425+387 898

Участок Филевской линии столичного метро закроют в выходные

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за строительных работ в выходные будет закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Кунцевская" и "Пионерская", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду.

"В эти выходные, 24 и 25 октября, будет закрыт участок между "Кунцевской" и "Пионерской" Филевской линии. "Пионерская" в эти дни будет конечной", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что закрытие участка связано с работами по строительству Большой кольцевой линии, на время которых - по правилам безопасности - пассажирское движение должно быть приостановлено.

На время ограничений от "Кунцевской" до "Пионерской" будут ходить бесплатные автобусы. Время их движения - с 5:15 утра до 2:00 ночи с интервалом в три минуты. Участок заработает в обычном режиме с утра понедельника, 26 октября, добавили в департаменте.

Филевская линия Московский метрополитен Москва

Новости

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей
Пандемия коронавируса

Посетителей трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок

На МКАД в Москве начали ловить "обочечников" с помощью "Паркона"

На МКАД в Москве начали ловить "обочечников" с помощью "Паркона"
Пандемия коронавируса

На МГТУ имени Баумана завели административное дело

Еще 63 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19

Госпитали на ВДНХ и в АТЦ "Москва" приняли первых пациентов с COVID-19
Пандемия коронавируса

В МГТУ имени Баумана закроют до конца недели только три корпуса из 24

Пандемия коронавируса

Театры и рестораны Москвы пока не ждут новых ограничений по COVID-19

Театры и рестораны Москвы пока не ждут новых ограничений по COVID-19
Пандемия коронавируса

МГТУ имени Баумана решили закрыть из-за коронавируса

МГТУ имени Баумана решили закрыть из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Власти Москвы не хотят рассматривать вопрос о локдауне в столице

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');