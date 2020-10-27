В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений, поскольку в столице уже приняты меры по контролю за посещением таких заведений, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, комментируя предписание главного санитарного врача РФ.

Она напомнила, что существующая в Москве мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. Кроме того, в городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID.

Во вторник, 27 октября, Роспотребнадзор ввел обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей и на транспорте, в том числе в такси, а также рекомендовал органам власти субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ночные клубы и бары в столице с 19 октября введут систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Сделано это для того, чтобы в том случае, если у одного из посетителей выявится коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении, были оповещены с помощью смс об этом и могли пройти тестирование. За отказ использовать эту систему заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей, никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено.

В свою очередь власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.