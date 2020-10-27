Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:23Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных заведений, поскольку в столице уже приняты меры по контролю за посещением таких заведений, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, комментируя предписание главного санитарного врача РФ.

Она напомнила, что существующая в Москве мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. Кроме того, в городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID.

МоскваДля борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостейДля борьбы с COVID ночные заведения в Москве введут регистрацию гостейЧитать подробнее

Во вторник, 27 октября, Роспотребнадзор ввел обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей и на транспорте, в том числе в такси, а также рекомендовал органам власти субъектов РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки запрещать проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ночные клубы и бары в столице с 19 октября введут систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Сделано это для того, чтобы в том случае, если у одного из посетителей выявится коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении, были оповещены с помощью смс об этом и могли пройти тестирование. За отказ использовать эту систему заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей, никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено.

В свою очередь власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе и ресторанов до 23:00.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Более тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований

Руководство МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение COVID-требований

Суд в Москве вернул СК материалы по обвиняемому в подготовке теракта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');