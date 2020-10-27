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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
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Голикова перечислила, что поможет избежать нового локдауна

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В России получится избежать второго локдауна по коронавирусу, только если все сообща будут принимать усилия по обеспечению безопасности и если будет вовремя оказываться медпомощь и проводиться профилактика, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Ее процитировали в ее секретариате.

Экономический кризис

"Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и конечно своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий", - сказала вице-премьер на встрече с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".

"Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями", - подчеркнула она.

14 октября Голикова говорила, что на тот момент эпидемиологическая ситуация не требовала введения ограничений в экономике. Она отмечала, что положение регионов различалось и что там, где хуже контролировали масочный режим и не запрещали массовые мероприятия, ситуация была хуже.

С учетом появления отечественных вакцин она назвала ситуацию управляемой, но призвала работодателей обеспечить меры безопасности на рабочих местах, а граждан - выполнять рекомендации санитарных врачей.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова правительство коронавирус Деловая Россия

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