Собянин назвал популистской мерой ввод ночного комендантского часа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал популистской мерой ввод ночного комендантского часа в ряде зарубежных городов.

"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6:00, я не очень понимаю, что там такое ночью происходит в этих городах, что нужно вводить комендантский час", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что ночью даже в активных городах, как правило, на улицах находится меньше людей, которые могут заразить друг друга коронавирусной инфекцией. "Мне кажется, это такие больше популистские меры", - отметил Собянин.