Пожарные потушили склад газовых баллонов в Москве

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На юге Москвы потушили пожар на складе газовых баллонов, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС в понедельник.

Возгорание было ликвидировано в 16:00 на площади 300 квадратных метров. Ранее в ведомстве сообщали, что загоревшееся строение обрушилось. Информации о пострадавших не поступало.

Начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов сообщил, что пожарные не допустили распространения огня на более чем 600 емкостей с газом. На месте не зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Столичная прокуратура со своей стороны сообщает о начале проверки по факту пожара.

Пожар произошел на улице Газопровод, д.4а. Складские работники и сотрудники предприятий были эвакуированы.