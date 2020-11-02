Пожарные потушили склад газовых баллонов в Москве
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На юге Москвы потушили пожар на складе газовых баллонов, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС в понедельник.
Возгорание было ликвидировано в 16:00 на площади 300 квадратных метров. Ранее в ведомстве сообщали, что загоревшееся строение обрушилось. Информации о пострадавших не поступало.
Начальник столичного управления МЧС Сергей Желтов сообщил, что пожарные не допустили распространения огня на более чем 600 емкостей с газом. На месте не зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.
Столичная прокуратура со своей стороны сообщает о начале проверки по факту пожара.
Пожар произошел на улице Газопровод, д.4а. Складские работники и сотрудники предприятий были эвакуированы.