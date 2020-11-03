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Нарушения "антиковидных" мер выявили почти на 200 стройках в Москве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор проверил стройки Москвы на соблюдение требований по профилактике COVID-19, рассказали в пресс-службе ведомства во вторник.

Как отмечается в сообщении, специалисты проверили 1170 строительных объектов, на 187 из них были выявлены нарушения "антиковидных" мер.

В Мосгосстройнадзоре заявил, что среди основных нарушений - отсутствие запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), контейнеров для использованных масок, а также неиспользование рабочими СИЗ.

По выявленным нарушениям возбуждено 247 дел об административных правонарушениях. Грубых нарушений, требующих приостановки работ, не выявлено.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, организаторы строительства обязаны соблюдать профилактические меры по коронавирусу. В противном случае стройка будет закрыта.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Мосгосстройнадзор Коронавирус Москва

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