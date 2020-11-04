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Взрыв аккумулятора электроскутера привел к пожару в доме в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Электроскутер взорвался в квартире на юге Москвы, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы в среду.

По ее данным, в 25-ти этажном доме по адресу Электролитный проезд, дом 16, корпус 1 в одной из квартир на 14 этаже произошел хлопок его аккумулятора, который привел к возгоранию личных вещей и мебели.

В МЧС отметили, что пожар уже ликвидирован, в результате взрыва было нарушено остекление квартиры с двух сторон.

Москва МЧС

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