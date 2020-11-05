Второй небоскреб Neva Towers в "Москва-Сити" введут в ноябре

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Строительство 68-этажной башни Neva Towers на территории делового центра "Москва-Сити" планируется завершить в ноябре, сообщили в четверг в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"В настоящее время завершается строительство второй очереди – 68-этажной башни. Специалисты Комитета ведут итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в ноябре", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после устранения выявленных замечаний небоскреб введут в эксплуатацию.

Комплекс Neva Towers состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. В 2019 году была введена первая очередь проекта – 79-этажный небоскреб.

Планируется, что в двух высотках комплекса разместятся офисы и апартаменты. Также предусмотрено создание более 2 тыс. парковочных мест.

Международный деловой центр "Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Здесь создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг. Общая площадь территории составляет около 100 га, из которых 60 га предназначены под новую застройку.