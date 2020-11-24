Небоскреб Neva Towers ввели в эксплуатацию в "Москва-Сити"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вторая башня небоскреба Neva Towers введена в эксплуатацию на территории делового центра "Москва-Сити", сообщили во вторник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Застройщик представил необходимый комплект документации, который позволил выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Таким образом, деловой комплекс полностью достроен", - сказали в пресс-службе.

Комплекс Neva Towers состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей, объединенных четырехэтажным стилобатом и четырехэтажной подземной частью. В 2019 году была введена первая очередь проекта - 79-этажный небоскреб.

Планируется, что в двух высотках комплекса разместятся офисы и апартаменты. Также предусмотрено создание более 2 тыс. парковочных мест.

Международный деловой центр "Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются на территории России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Здесь создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

Общая площадь территории составляет около 100 га, из которых 60 га предназначены под новую застройку.