В Москве ежедневно выявляют около 3 тыс. нарушителей масочного режима

За весь период пандемии, по данным чиновников, было оштрафовано более 160 тыс. горожан

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В общественных местах и на транспорте в столице ежедневно фиксируется порядка 3000 нарушителей масочно-перчаточного режима, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков журналистам в пятницу.

"К сожалению, мы сегодня в городе фиксируем в среднем 1,5 тысячи нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах. Аналогичная цифра выявляется в общественном (транспорте) - отсутствие масок и перчаток", - сказал он.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественных местах для граждан составляет 4000 рублей, в транспорте и на объектах транспорта - 5000 рублей.

"Все силы контрольно-надзорных органов Москвы, а также полиции, Роспотребнадзора задействованы в контроле за соблюдением гражданами масочно-перчаточного режима, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и частными предпринимателями. В целом за весь период к административной ответственности привлечено более 160 тысяч горожан", - рассказал Данчиков.

Начальник столичного Главконтроля также сообщил, что в Москве проводятся постоянные проверки юридических лиц и частных предпринимателей на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении своих работников и посетителей.

"За весь период (пандемии - ИФ) к административной ответственности было привлечено более 32 тыс. юридических лиц и предпринимателей. За повторные нарушения приостановлена деятельность 160 организаций", - сказал он.

По словам Данчикова, в Москве также проводятся регулярные проверки соблюдения работодателями перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

"В целом видим, что работодатели соблюдают установленные требования и перевели своих работников на удаленный режим работы, но есть и нарушители", - сказал чиновник. Он напомнил, что такие организации штрафуют на 300 тыс. рублей, за повторное нарушение предприятиям грозит приостановка работы.

"Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленный режим, должны работать дома и без лишней необходимости не перемещаться в городе как на общественном, так и на личном транспорте", - добавил министр правительства Москвы.