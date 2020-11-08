В Подмосковье убили доцента РЭУ имени Плеханова и ее мать

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В садовом товариществе Солнечногорского района Подмосковья совершено двойное убийство, одной из жертв стала доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская, передают РЕН ТВ и Пятый канал.

РЕН ТВ уточняет, что об убийстве сообщила выжившая шестилетняя девочка: она позвонила приятельнице и рассказала о гибели бабушки и о раненой матери.

Согласно данным на сайте РЭУ имени Плеханова, Борковская занимала должность начальника отделения деканата по международному сотрудничеству на факультете маркетинга. Она была кандидатом экономических наук, доцентом кафедры предпринимательства и логистики.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 7 ноября в частном доме в Солнечногорском районе Подмосковья были обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения со множеством колото-резаных ранений и выжившая шестилетняя девочка с ранениями шеи и груди. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Имен погибших СК не называет.

Следствие отмечает, что, судя по обстановке в доме, там искали ценности. Убийцу ищут.