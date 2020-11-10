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Долю пострадавших из-за COVID отраслей экономики Москвы оценили в 80%

Достаточно большое число москвичей могут потерять работу, предупреждает столичный бизнес-омбудсмен

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Около 80% всех отраслей московской экономики пострадало в результате пандемии коронавируса, больше всего это затронуло сферу услуг, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"В целом падение и снижение оборотов по секторам...пострадало около 80% всех отраслей городской экономики", - сказала Минеева на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям во вторник.

По ее словам, объем сокращения бьюти-индустрии участники оценивают в 35-45%. "После снятия ограничений в начале лета не открылось 20% фитнесс-клубов, сейчас у большинства клубов не хватает средств для погашения кредитов в коммерческих банках", - отметила Минеева.

Пандемия коронавируса

Она сообщила, что в гостиничной индустрии в марте падение достигло 90%, а ближе к концу 2020 года средняя загрузка гостиниц составляет порядка 35%.

"Хотя обычно в этот сезон показатель держится на уровне 65%. Есть риск, что к концу года закроется до 40% гостиниц - это по мнению лидеров отрасли и наших экспертов", - рассказала Минеева.

В сфере общественного питания также произошли негативные изменения, уточнила она. "После снятия ограничительных мер оказались закрытыми 20% кафе и ресторанов. Выручка остается на уровне 35-40%. И сейчас она каждый день падает, это связано с переходом на удаленную работу", - пояснила бизнес-омбудсмен.

Она сообщила, что трафик в популярных кофейнях сократился на 25-30%, а "часть ресторанов и кафе по-прежнему работают, не получая прибыли, накапливая убытки".

Больше всего пострадала сфера ивента и концертной деятельности - "здесь падение составило до 80% и сейчас находится на уровне 60-70%", рассказала Минеева.

Омбудсмен отметила, что в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии, работает более одного миллиона человек.

"В основном это сфера услуг, в некоторых ее секторах падение составило 70-100%. Без работы могут остаться достаточно большое количество москвичей", - предупредила Минеева.

Она добавила, что по всем этим отраслям аппарат омбудсмена сейчас отдельно работает по новым мерам поддержки, которые им необходимы.

Хроника 27 января – 10 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Татьяна Минеева Москва Коронавирус

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