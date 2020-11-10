Воробьев констатировал провал программы льготной аренды усадеб

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев негативно оценил результаты реализации программы по льготной сдаче в аренду исторических усадеб, расположенных в регионе.

"У нас есть большая программа (по сдаче в льготную аренду усадеб - ИФ), только эта программа не взлетела", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Губернатор напомнил, что инвесторам предлагалось взять в льготную аренду усадьбу с условием ее восстановления. В приведенных в порядок объектах можно было размещать гостиницы или рестораны. "Не везде эта модель работает, я вынужден это признать, поэтому те усадьбы, которые были построены в XIX веке, мы можем увидеть в плачевном состоянии", - сказал Воробьев.

Он заявил, что при наличии бюджетных средств такие объекты будут приводить в порядок.

Программа "Усадьбы Подмосковья" реализуется на территории Московской области с 2013 года. В рамках нее объекты культурного наследия выставляются на торги. Победители получают усадьбы в аренду на 49 лет с условием восстановления их облика за свой счет. Арендатор переводится на льготные условия аренды "рубль за метр" после завершения работ, на которые дается семь лет.

В рамках программы успешно отреставрированы усадьбы Аигиных в селе Талицы Пушкинского городского округа и Круминга в Люберцах.

В сентябре 2020 года в Мособлдуме предложили передавать усадьбы инвесторам не в аренду, а в собственность, чтобы увеличить эффективность программы.