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Количество безработных в Москве за месяц снизилось почти на 7%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Количество безработных в российской столице в октябре снизилось почти на 7%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в среду.

"Осенью ситуация на рынке труда Москвы сначала стабилизировалась, а в октябре начала улучшаться. С начала октября численность безработных в Москве уменьшилась на 6,8%, составив на 29 октября 208 тысяч человек", - рассказал Ефимов.

По его словам, по данным на конец октября уровень зарегистрированной безработицы в Москве составлял 2,82%, снизившись к началу месяца на 0,21 процентный пункт.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов дополнил, что на неделе 19-25 октября в Москве усилился спрос на новых сотрудников.

"Спрос по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,7%. Максимальный прирост спроса в московской агломерации, как и в целом по России, зафиксирован на медицинских работников", - отметил он.

Москва

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