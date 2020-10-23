Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%, заявил президент Владимир Путин.

"Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал Путин в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что увеличение доходов граждан и рост занятости остаются ключевым вопросом для государства.

20 октября Росстат сообщил, что количество безработных в России в сентябре снизилось на 31 тысячу человек по сравнению с августом и составило 4 млн 777 тысяч человек.

Уровень безработицы в сентябре составил 6,3% против 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. На пике, в августе, безработица была максимальной за более чем 8 лет – с марта 2012 года (тогда равнялась 6,5%).