Книжную ярмарку Non/fiction перенесли на конец марта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Организаторы международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была пройти в Гостином дворе с 3 по 7 декабря 2020 года, перенесена на март следующего года.

Согласно сообщению на сайте ярмарки, мероприятие должно пройти 24-28 марта.

"У друзей Non/fiction останется возможность следить за книжными новинками на сайте ярмарки и сайтах издательств участников, а также присутствовать на онлайн-мероприятиях с участием писателей, литературных критиков, издателей, переводчиков, сотрудников институтов культуры и других ключевых фигур литературной жизни", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что все купленные билеты будут действительны в марте, желающим вернут деньги.