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Еврейское издательство отказалось от участия в ярмарке Non/fiction из-за Песаха

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еврейское издательство "Книжники" в этом году не будет участвовать в книжной ярмарке non/fiction, которая пройдет в Москве с 24 по 28 марта.

"Связано это с тем, что ее перенесли. Выпало на Песах (иудейский праздник в память об Исходе из Египта, 27 марта - ИФ). Можно, конечно, искать ухищрения, как торговать в субботу и праздники, но мне это кажется совсем неправильным. И непрактичным", - сказал "Интерфаксу" в понедельник глава издательства, руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

МоскваКнижную ярмарку Non/fiction перенесли на конец мартаЧитать подробнее

При этом он призвал читателей поддержать еврейских издателей рублем и покупать их продукцию непосредственно в фирменном магазине и на сайте, не дожидаясь участия "Книжников" в ярмарках.

Ежегодная выставка-ярмарка Non/fiction пройдет в Гостином дворе Москвы. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она прошла только в онлайн-режиме.

Книжники Борух Горин non/fiction

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