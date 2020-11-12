Мэрия Москвы заявила о решении вопроса очередей в школы и детсады

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Активное строительство детских садов и школ за последние десять лет в Москве позволило снять остроту очередности устройства детей в образовательные учреждения, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство объектов социального назначения остается важнейшим направлением нашей работы. За последние десять лет в Москве было построено и сдано 105 школьных зданий и около 300 детских садов. Таким образом, места в детских учреждениях в шаговой доступности от жилых кварталов получили почти все горожане", - сказал Бочкарев в четверг в Мосгордуме.

Несмотря на это, по его словам, в ближайшие годы возведение таких объектов продолжится. "Активное развитие городских территорий требует строительства новых школ, детских садов и других зданий социального назначения, однако сегодня носит уже комплексный и упреждающий характер", - подчеркнул Бочкарев.

Как сообщалось, с 2011 года в Москве построено 393 образовательных учреждения, в том числе 288 детсадов и 105 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 253 объекта возведены за счет городского бюджета, 140 - за счет инвесторов.