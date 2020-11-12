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До 90% территории Подмосковья покрыто связью 3G и 4G

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Количество базовых станций мобильной связи в Московской области за 2020 год выросло до 17,5 тысяч, увеличившись почти на 20%. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Дмитрий Сокоушин.

"В текущем году количество базовых станций в регионе выросло более чем на 18%", - сказал Сокоушин в ходе "Часа территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации к докладу, в Подмосковье в настоящее время располагается 17 521 базовая станция мобильной связи.

Проникновение второго, третьего и четвертого поколений сотовой связи на территорию региона достигает 90%. "4G обеспечивает покрытие у разных операторов на 70%-90%", - сказал Сокоушин.

Проникновение стандарта 3G оценивается в аналогичных показателях.

2G доступен на 90% территории Московской области.

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