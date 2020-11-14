Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

Столичный врач обратилась в полицию из-за травм от "ковидного" пациента

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пациент, который, по словам столичного врача, применил силу якобы из-за отказа медика выдать лекарства, был обеспечен необходимой антикоронавирусной терапией, сообщает в субботу пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По данным пресс-службы, 11 ноября после проведения осмотра для продолжения курса лечения врач предложила препарат риамиловир, имевшийся у нее с собой, однако пациент категорически отказался от приема предложенного препарата и требовал от врача письменный отказ от выдачи фавипиравира.

"По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук. Врач обратилась в травматологический пункт и сделала медицинское освидетельствование, а затем подала заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врач обещала решить вопрос об обеспечении пациента фавипиравиром в этот же день в поликлинике после завершения вызовов.

Пресс-служба подчёркивает, что пациент ранее был обеспечен необходимыми лекарствами.

"Терапевтом КТ-центра был назначен препарат Коронавир на курс 5 дней с учетом веса (более 100 кг), с дальнейшим наблюдением врачом на дому и решением вопроса о продлении курса противовирусной терапии", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ежедневно врачи поликлинического отделения находились с пациентом на связи и оказывали медицинские консультации.

Ранее в одном из телеграмм-каналов появилось сообщение, что в Москве пациент избил врача за отсутствие при себе лекарства от коронавируса.

Якобы мужчина во время домашнего визита врача сразу стал требовать препарат "Коронавир". У врача с собой препарата не оказалось, в связи с чем пациент применил силу к медику.

Москва коронавирус

Новости

Еще 69 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Федеральные музеи в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января

МГУ полностью перейдет на удаленную форму обучения с 16 ноября

Почти 2 тыс. детей госпитализированы с COVID-19 в Москве за время пандемии

Пандемия коронавируса

Театры Москвы не спешат вводить check-in

Пандемия коронавируса

В Москве начали действовать новые антикоронавирусные ограничения

В Москве за сутки умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

В ресторанах Москвы разрешат новогодние корпоративы до 23:00

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Собянин анонсировал возможное продление удаленки для старшеклассников

Московские школы перенесли ноябрьские каникулы на ранний срок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');