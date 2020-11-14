Столичный врач обратилась в полицию из-за травм от "ковидного" пациента

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пациент, который, по словам столичного врача, применил силу якобы из-за отказа медика выдать лекарства, был обеспечен необходимой антикоронавирусной терапией, сообщает в субботу пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По данным пресс-службы, 11 ноября после проведения осмотра для продолжения курса лечения врач предложила препарат риамиловир, имевшийся у нее с собой, однако пациент категорически отказался от приема предложенного препарата и требовал от врача письменный отказ от выдачи фавипиравира.

"По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук. Врач обратилась в травматологический пункт и сделала медицинское освидетельствование, а затем подала заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врач обещала решить вопрос об обеспечении пациента фавипиравиром в этот же день в поликлинике после завершения вызовов.

Пресс-служба подчёркивает, что пациент ранее был обеспечен необходимыми лекарствами.

"Терапевтом КТ-центра был назначен препарат Коронавир на курс 5 дней с учетом веса (более 100 кг), с дальнейшим наблюдением врачом на дому и решением вопроса о продлении курса противовирусной терапии", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ежедневно врачи поликлинического отделения находились с пациентом на связи и оказывали медицинские консультации.

Ранее в одном из телеграмм-каналов появилось сообщение, что в Москве пациент избил врача за отсутствие при себе лекарства от коронавируса.

Якобы мужчина во время домашнего визита врача сразу стал требовать препарат "Коронавир". У врача с собой препарата не оказалось, в связи с чем пациент применил силу к медику.