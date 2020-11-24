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Церемонию вручения верительных грамот Путину изменили из-за COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Церемония вручения президенту РФ верительных грамот зарубежными послами прошла во вторник в Кремле впервые с начала пандемии, но коронавирус все-таки внес коррективы в устоявшийся протокол этого мероприятия.

Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония по традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, однако была значительно короче обычного.

Глава государства просто обратился с речью к прибывшим дипломатам. Послы не подходили к президенту для того, чтобы лично вручить верительные грамоты.

Главы зарубежных дипмиссий, приглашенные на церемонию в Кремль, были без масок и перчаток и стояли значительно ближе друг к другу, чем предполагает социальная дистанция.

Президент РФ, обратившийся к дипломатам с приветственной речью, находился в другом конце Александровского зала.

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