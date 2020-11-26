В мэрии заявили об отсутствии планов закрыть Москву из-за COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Москву не планируют закрывать из-за заболеваемости COVID-19, такие слухи не имеют под собой основания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам (город - ИФ) и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы ориентируемся не на слухи, таких планов нет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о возможности закрытия города из-за роста заболеваемости COVID-19, в ходе интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Мэр добавил, что власти ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимают "минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности".

Собянин также сообщил, что московская мэрия не имеет планов по закрытию секторов городской экономики из-за заболеваемости COVID-19. Мэр пояснил, что промышленность, торговля, общепит и все предприятия продолжают работать в городе в плановом режиме.

В школах - без изменений

Кроме того, Москва не планирует переводить школьников с 1 по 5 класс на удаленное обучение.

"Нет планов по переводу с 1 по 5 класс на дистанционку, продолжают учиться очно, хотя высказываются просьбы от родителей, что это тоже зона риска, да, но в меньшей степени - чем младше дети, тем болеют меньше. И с 1 по 5 класс - требуется присмотр родителей, оставить одних дома практически невозможно", - сказал Собянин.

По его словам, среди 1-5 классов закрыто около 1 500, 45 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении, поскольку в классе обнаружили заболевших, а еще около 10 тысяч детей учатся на дистанционке по требованию родителей.

"Часть родителей просят перевести на дистанционку с 1 по 5 класс, часть родителей школьников с 6 по 11 - просят перевести в офлайн. Это относительно небольшие группы. Но есть разные мнения, высказывают свои пожелания", - отметил мэр.

Он напомнил о возможности собрать родительское собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение для классов, которые находятся на другом виде обучения. В случае, если большинство родителей проголосуют за перевод на дистанционное либо очное обучение, директор школы обязан организовать данную возможность.