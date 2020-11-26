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На "оранжевой" ветке столичного метро сломался поезд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Техническая неисправность, по предварительной версии, стала причиной остановки поезда с пассажирами на станции метро "Ясенево" Калужско-Рижской линии в вечерний час пик четверга, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 18:45, самостоятельно поезд двигаться не может", - сказал собеседник агентства.

По его информации, отсутствует движение поездов на участке "Новоясеневская" - "Теплый стан" по направлению в центр. "Поездов с пассажирами в тоннелях метро нет", - добавил источник.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт инцидента, сообщается об увеличенных интервалах движения на южном участке Калужско-Рижской линии для проверки поезда.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что движение на южном участке "оранжевой" ветки восстановлено. "Движение на участке восстановлено около 19:00", - сказал собеседник агентства в четверг.

Калужско-Рижская линия Московский метрополитен Москва

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